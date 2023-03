Temperaturas oscilam e instabilidade permanece

O clima no Estado nesta quinta-feira (9), é de calor e temperaturas não devem passar da máxima de 30 graus em algumas regiões. A instabilidade permanece e na Capital a previsão é mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), grande parte do Estado terá chuvas fracas e moderadas, mas há possibilidade de pancadas fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Centro, a instabilidade ocorre devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados (região de baixa pressão atmosférica). Entre quarta-feira (8) e quinta-feira (9), a chuva ganham destaque nas regiões sul, sudoeste, norte e nordeste do Estado novamente.

Na região sul-fronteira, em Ponta Porã, a mínima estimada é de 21°C e a máxima de 26°C. Iguatemi tem previsão de mínima de 22°C e 29°C de máxima. No Bolsão, em Três Lagoas e Paranaíba, os termômetros devem marcar de 22ºC a 31°C.

Na região Norte, Coxim e Camapuã registram mínimas de 21ºC e 22°C e máxima de 30°C. No Pantanal, Corumbá fica com 24°C de mínima e máxima de 27°C.

Aquidauana tem previsão de 23°C de mínima e 31°C de máxima. Porto Murtinho tem mínima de 24°C e máxima de 29°C.

