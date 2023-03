MS tem maior taxa de feminicídio do Brasil, com índice de 3,5 a cada 100 mil mulheres

Dia das Mulheres foi marcado pela Operação Bellatrix, que prendeu 14 suspeitos de violência doméstica

Levantamento nacional revelou que Mato Grosso do Sul tem a maior taxa de feminicídio do Brasil, sendo de 3,5 a cada 100 mil mulheres. Visando homenagear todas as que se desvencilharam desse tipo de violência e buscaram por ajuda, que a Operação Bellatrix foi deflagrada pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) ontem (8), no Dia Internacional das Mulheres, em Campo Grande. Voltada para o cumprimento de mandados em aberto contra autores de violência doméstica, das 26 ordens de prisões preventivas, 15 foram cumpridas, número este que inclui uma mulher presa em flagrante, por tráfico de drogas. O alvo, até então, era seu namorado, mas ele fugiu, deixando-a para trás.

Conforme explicou a delegada que esteve à frente da Operação, Maíra Pacheco Machado, metade das prisões se deu por descumprimento de medidas protetivas, e as demais por agressões. Com 20 policiais, entre investigadores e delegadas, as equipes foram para as ruas da Capital ainda durante a madrugada, às 5h.

“A Bellatrix passou pelas sete regiões de Campo Grande. Realizamos as prisões em diversos bairros, conforme indica o mapeamento. Foi um trabalho árduo, que não vem de hoje, mas que consideramos estar sendo feito com êxito”, destacou ela.

Segundo ainda a delegada Maíra, a maior dificuldade no cumprimento dos mandados foi referente à localização dos agressores, o que demandou tempo e pesquisa de campo. “As mulheres chegam para denunciar em momento de forte emoção e não conseguem apontar onde o autor foi morar, após as agressões. Temos todo o trabalho da investigação prévia para iniciar a operação com o endereço dos alvos em mãos, para que sejam cumpridos os mandados de prisão, como foi feito neste Dia das Mulheres”, diz Maíra.

A delegada explicou também sobre o caso do agressor que fugiu durante a Operação e teve a atual companheira presa “em seu lugar”. “Um dos alvos fugiu e a namorada acabou sendo presa em flagrante, por tráfico de drogas. No imóvel, foram apreendidos maconha, simulacro de arma e droga sintética no formato de jujuba. Durante o flagrante, a mulher disse que a forma de bala era proposital, para oferecer a crianças, mas logo depois mudou a versão, ao chegar na delegacia”, detalhou. A declaração inicial soa pouco factível, diante do custo da droga sintética.

Conforme ressaltou a delegada titular da Deam, Elaine Cristina Benicasa, as prisões de agressores são diárias, contudo, a Operação especial, nesse dia 8 de março foi planejada para dar respostas à sociedade, em meio a tantos casos de violência e mortes que aconteceram nos últimos meses. Vale relembrar que, no ano passado, Mato Grosso do Sul teve recorde histórico de feminicídio, com 43 casos, sendo 13 na Capital. O maior número registrado anualmente no Estado, desde a criação da Lei do Feminicídio, em 2015.

“O nome Bellatrix foi para homenagear todas as mulheres que se desvencilharam desse tipo de violência e buscaram por ajuda. Serve para mostrar que a lei precisa ser cumprida e que a medida preventiva funciona. Diariamente, a Deam cumpre mandados de prisão e instala tornozeleira eletrônica nos agressores”, ressaltou Benicasa.

“Bellatrix” é a terceira estrela mais brilhante da constelação de Orion e a 27ª mais brilhante do céu noturno. O nome vem do latim e significa guerreira. “É isso que essas mulheres são: guerreiras. Elas chegam aqui fragilizadas e, muitas vezes, em situação vexatória, e a Operação é dedicada a todas as mulheres, que são símbolo de força”, salientou.

Levantamento realizado pelo portal G1 mostra que o Estado tem a maior taxa de feminicídio do Brasil, com 3,5 a cada 100 mil mulheres. De 1º de janeiro até o dia 8 de março de 2023, 1.036 medidas protetivas foram solicitadas na Delegacia da Mulher da Capital, de acordo com dados disponibilizados pela Deam.

“Sabemos que os números estão contra nós, quando vemos que continuamos sendo o Estado com a maior taxa. Para o Dia das Mulheres, convocamos toda a sociedade civil para fazer frente a esse enfrentamento. Estamos fazendo a nossa parte, com 100% de resolutividade dos feminicídios registrados”, afirmou a delegada.

Além da Operação Bellatrix, a Deam também participa da Átria, operação nacional contra a violência.

Operação Átria

A operação, coordenada pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conta com a participação de policiais civis de todos os Estados e do Distrito Federal neste mês de março, em alusão do Dia Internacional das Mulheres.

O propósito da ação, além do combate à violência contra a mulher, por meio da apuração de denúncias, instauração de inquéritos policiais, realização de atendimentos às vítimas e cumprimento de mandados de prisão, também envolve ações educativas, como palestras, orientações e cursos.

O nome da operação “Átria” faz referência à principal estrela da constelação denominada “Triângulo Austral”, do hemisfério estelar sul. O astro tem coloração alaranjada e está na bandeira do Brasil. Segundo a Polícia Civil, como referência à posição de destaque da estrela, a operação tem a finalidade de reposicionar a mulher, para retirá-la da condição de vítima e a colocar em evidência.

