Plantio do milho atrasado no Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul já plantou 28,1% da sua segunda safra de milho em 2023 de acordo com o levantamento, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul) . A semeadura do cereal está 31 pontos percentuais atrás em relação ao registrado no mesmo período da safra passada 21/22 e 33,5 pontos percentuais atrasada na comparação com a média das últimas cinco safras.

Para esta nova temporada, a Famasul estima uma a área total plantada de 2,325 milhões de hectares, 5,39% a mais do que 2022, e uma produtividade média estimada de 80,33 sacas por hectare, totalizando uma produção projetada de 11,206 milhões de toneladas, o que seria 12,28% menor do que o atingindo no ciclo passado.

Os técnicos da Federação apontam que 72,2% do plantio deverá ser concentrado no período entre 17 de fevereiro e 24 de março, o que é considerado a melhor janela de semeadura para o estado. O atraso na operação de semeadura no estado pode afetar algumas regiões no desenvolvimento da cultura, podendo ocorrer intempéries climáticas (estiagem, geada e queda de granizo).

Leia mais: Chuva atrasa colheita da soja e plantio do milho

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.