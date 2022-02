Suspeito preso por matar e torturar esposa chega nesta quinta-feira na Capital

A DEAM (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher) divulgou que policiais civis de Mato Grosso do Sul foram buscar em Cuiabá (MT), nesta quarta-feira (2), o principal suspeito de torturar e tirar a vida da esposa Francielli Guimarães Alcântara, 36, encontrada morta dentro da própria residência no dia 27 de janeiro, em Campo Grande.

Segundo as autoridades, o soldador de 46 anos vai chegará escoltado na Capital na tarde de quinta-feira (2) após ter passado por uma audiência de custódia [direito a ser ouvido por um juiz]. Ele ficou foragido por seis dias e foi encontrado pela Polícia Civil de Mato Grosso no Terminal Rodoviário de Cuiabá.

Suspeito encontrado

O suspeito de ter assassinado a esposa foi encontrado e preso na tarde de segunda-feira (31) no Terminal Rodoviário de Cuiabá, Capital de Mato Grosso, após a Deam ter passado a tarde focada no caso e até mesmo conversado com o suspeito via telefone, pedindo para que ele se entregue.

(Com Willian Leite e Itamar Buzzatta)