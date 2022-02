‘Que vida e legado’, diz Hugh Jackman em homenagem a Isaac Bardavid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ator Hugh Jackman, 53, conhecido por interpretar o Wolverine, homenageou o dublador do personagem no Brasil, Isaac Bardavid, que faleceu nesta terça-feira (1º), aos 90 anos. Em seu Instagram, ele compartilhou o vídeo de seu encontro com Bardavid no programa The Noite (SBT), em 2017.

“Isaac Bardavid. Que lendário. Que vida e legado. Que voz! ‘Não seja aquilo que te fizeram’. Descanse bem, meu amigo”, escreveu na legenda. No registro, Jackman reproduz uma fala do filme “Logan” (2017) e Bardavid emenda com a versão brasileira, o que deixou o intérprete de Wolverine surpreso.

Nos comentários da publicação fãs e internautas brasileiros agradeceram ao artista pela homenagem. “Nosso eterno Wolverine”, escreveu uma. “Essa entrevista foi lendária! Descanse em paz Isaac Bardavid! O senhor marcou a infância de milhões de brasileiros!”, disse outro. “Obrigada pela homenagem”, escreveu uma terceira.

Famoso por dar voz a personagens como Wolverine e Esqueleto, Isaac Bardavid morreu nesta terça-feira, aos 90 anos. A morte foi confirmada pelo filho do dublador, João Bardavid, que compartilhou uma foto e uma mensagem nas redes sociais.

“90 anos, 11 meses e 19 dias. Se bem conheço o coroa, ele diria assim: ‘Toma tenência na vida meu filho’. É com essa frase que escrevo que nosso querido ator, dublador, escritor, esposo, pai, vô, bisavô e amigo, hoje partiu para um plano espiritual”, escreveu o filho do dublador.

Bardavid estava internado em estado grave para tratar complicações relacionadas a uma enfisema pulmonar. Em publicações anteriores na rede social, o filho do dublador disse que o pai sempre teve doença pulmonar crônica.

Segundo João, o pulmão do dublador parou de oxigenar o corpo, mesmo entubado. “O sangue ficou ácido demais (com taxa de oxigênio muito baixa) e por conta disso o coração falhou. Os médicos tentaram reanimação, mas o corpo já está muito cansado”, escreveu o filho, na publicação.