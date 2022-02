Santa Casa alerta para novo golpe envolvendo familiares de pacientes

Santa Casa de Campo Grande divulgou nesta quarta-feira (2) uma nota alertando a população para uma nova tentativa de golpe que têm como público alvo familiares de pacientes internados no hospital.

Conforme a instituição, os golpistas entram em contato com as vítimas se passando por funcionários, geralmente enfermeiros e médicos, e solicitam dinheiro para falsos exames e procedimentos nos pacientes internados principalmente nas UTIs.

Após as denúncias, o hospital esclareceu que não realiza nenhum tipo de ligação telefônica solicitando pagamentos, transferências ou depósitos, seguindo as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). “Esse tipo de conversa é realizada apenas entre médico e familiares ou acompanhantes pessoalmente ou via Boletim Médico enviado pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)”, destaca a nota.

A Santa Casa ressalta ainda que possíveis tentativas de golpes devem ser comunicadas imediatamente à polícia por meio de boletim de ocorrência.

(Com assessoria)