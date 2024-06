Geovane Alves Farias, 23, morreu durante troca de tiros com Força Tática Militar, após tentativa de abordagem no Jardim Arco-Íris, na tarde desta quarta-feira (12), em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o suspeito de traficar drogas teria escapado da polícia a bordo de uma motocicleta. Em seguida, Geovane teria jogado a moto em um terreno baldio nas proximidades e invadido uma casa na Rua do Vermelho.

O rapaz com vasto antecedente criminal foi socorrido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram