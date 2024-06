Preso em flagrante envolvido em roubo e extorsão de dentista que feito refém em Campo Grande

Foram identificados os autores de um roubo cometido com a restrição da liberdade da vítima, na madrugada do último domingo (09). Um deles foi preso em flagrante em Campo Grande. A investigação teve início logo após a notícia apresentada na manhã do mesmo dia, por um rapaz de 30 anos de que teria sido vítima de roubo, tendo permanecido durante boa parte da madrugada sob o poder de criminosos, que subtraíram seu veículo e, enquanto estava em seu poder, lhe obrigaram a fazer transferências de valores.

A prisão ocorreu por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV).

O local dos fatos e modo de agir dos criminosos chamou a atenção dos policiais e logo de início fez recair sobre um menor de 17 anos a suspeita do crime, já que ele já havia sido identificado pelos policiais da DEFURV na prática de outros crimes semelhantes. Ao ver a fotografia do menor, a vítima prontamente o reconheceu.

Além disso, os policiais identificaram o destinatário de uma transferência pix realizada pelos criminosos. Ao localizá-lo, ele relatou ter apenas recebido o valor a pedido de sua patroa para quem repassou o mesmo valor. Ela também estava no local e relatou ter apenas feito um favor a seu irmão e um amigo, para quem repassou o dinheiro em espécie, sem saber do que se tratava.

Ainda durante a abordagem os policiais verificaram que a mulher era foragida da Justiça e havia contra ela um mandado de prisão, oportunidade em que ela recebeu voz de prisão. Com isso, os policiais puderam também apurar a participação destes outros dois autores, um maior e outro menor de idade, de apenas 15 anos, que, ao serem localizados, logo confessaram o crime.

Os três autores do crime foram localizados e, na posse do maior, foi localizado o telefone celular da vítima. Eles receberam voz de prisão e apreensão em flagrante, sendo os menores conduzidos a DEPAC CEPOL, enquanto o maior foi conduzido a DEFURV.

Ao ser interrogado na DEFURV, o maior mudou sua versão e negou o crime, alegando que os responsáveis seriam os dois menores e um quarto indivíduo, maior de idade, que não foi localizado. Além disso, ele indicou quem seria o comprador do veículo roubado, que também não foi localizado.

Com informações da Depac.

