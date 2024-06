Homem é preso por importunar sexualmente criança de 6 anos de idade

A Polícia Civil, em ação conjunta entre as delegacias de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, identificou um homem de 69 anos, suspeito de importunar sexualmente uma criança de 6 anos. Os fatos ocorreram na segunda feira passada (03), no centro de Novo Horizonte do Sul. Segundo consta, um homem, de 69 anos, teria abraçado uma criança e intencionalmente tocado em suas partes íntimas, com fins libidinosos.

Diante desses fatos, a polícia civil identificou o suspeito, que, interrogado, confessou os fatos praticados, alegando que se tratava de uma “brincadeira”. O homem foi indiciado pelo crime de importunação sexual, cuja pena é de até 5 anos de reclusão.

A Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do “WhatsApp” da SIG (67- 99208-9491), garantindo-se o sigilo dos denunciantes.

