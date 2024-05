Suspeito de roubo de veículos morre em troca de tiros, na Capital

Uma troca de tiros entre um ladrão de carro não identificado e uma equipe da 10ª Companhia da Polícia Militar resultou na morte do suspeito na manhã desta sexta-feira (3), na Rua Graúna, no Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o incidente ocorreu em um local que funciona como galpão de reciclagem. Os policiais receberam uma denúncia indicando que haviam dois carros roubados, além de pneus, no imóvel. Ao chegarem ao endereço indicado, foram recebidos a tiros pelo suspeito, que acertou a porta traseira da viatura policial.

Após disparar contra os policiais, o ladrão fugiu para dentro do galpão, mas foi atingido por um tiro durante o confronto. Os policiais prestaram socorro imediato ao suspeito, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram um veículo de passeio e uma caminhonete que haviam sido roubados de um lava a jato na região do Bairro Guanandi, durante a madrugada do mesmo dia.

O suspeito estava sem documentos pessoais, dificultando sua identificação imediata. As autoridades competentes, incluindo a perícia e a Polícia Civil, foram acionadas para investigar os fatos e determinar as circunstâncias exatas do incidente.

