Polícia Civil desarticula “tribunal do crime” com prisão de suspeitos de homicídio em São Gabriel Do Oeste

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de São Gabriel do Oeste, iniciou na última quinta-feira (02), a Operação “Combate ao Tribunal do Crime”, resultando no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão domiciliar. As investigações tiveram início em 17 de abril, após o desaparecimento de um homem de 31 anos, visto pela última vez em 15 de abril.

O Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciou os levantamentos e diligências preliminares, suspeitando desde o início de um possível homicídio, dado que todos os indícios apontavam para tal, especialmente considerando o histórico de uso de drogas ilícitas pela vítima. Em 26 de abril, um corpo carbonizado foi encontrado em uma região rural do município, confirmando-se posteriormente tratar-se do homem desaparecido.

Através do sistema de vide monitoramento da cidade, o SIG identificou dois suspeitos do crime, um jovem de 28 anos, e o outro um homem de 37, bem como o veículo utilizado na ação criminosa. A autoridade policial representou pela prisão dos suspeitos e busca na residência onde ocorreu o homicídio.

Durante as buscas, drogas, dinheiro, uma balança de precisão, uma arma de fogo e o veículo utilizado no crime foram encontrados. Os dois suspeitos estavam presentes no local e foram imediatamzente detidos.

Por meio de depoimentos de testemunhas, a polícia concluiu que o crime foi motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. A vítima foi morto com aproximadamente 27 facadas. Um dos suspeitos, o suspeito mais novo, negou envolvimento nos crimes, enquanto o outro, confessou integralmente, alegando que a motivação foi uma dívida de R$ 400,00 em drogas.

As investigações prosseguem para apurar a participação de outros envolvidos no crime. A Delegacia de São Gabriel do Oeste reafirma seu compromisso com a segurança pública e a intolerância a qualquer forma de violência ilegal, como a executada neste “tribunal do crime”.

Com Informações da Polícia Civil

