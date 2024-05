Funesp celebra o Pilates Day com oficinas em diversas regiões da Capital neste sábado

A Prefeitura Municipal, por intermédio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realiza neste sábado (04) uma programação toda especial, em alusão ao Pilates Day, um evento anual e internacional dedicado à prática do Pilates.

Esta é uma das oficinas oferecidas pelo Macro Programa Movimenta Campo Grande, que abrange todas as sete regiões da capital. O Pilates Day é uma iniciativa promovida pela Pilates Method Alliance (PMA), com o propósito de difundir os benefícios do método e torná-lo mais acessível e reconhecido pela comunidade.

Ao longo do dia, em diversos locais da cidade, serão oferecidas oficinas da modalidade de forma sistemática e gratuita. A organização do evento está a cargo da Diretoria de Desenvolvimento de Esporte Lazer – DDEL, e é coordenada pela Gerência de Atividades Sistemáticas (GAS), da Funesp. Aproximadamente 12 profissionais estão envolvidos no atendimento dessa modalidade pelo Programa MovimentaCG.

Atualmente, a Fundação oferece 124 oficinas de Pilates, distribuídas em 19 locais pela cidade, entre núcleos e subnúcleos. Até março de 2024, a Fundação atendeu 2.038 participantes inscritos nessa modalidade, realizando um total de 8.445 atendimentos.

O Movimenta visa ampliar o acesso ao esporte e lazer à população, através da oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam para o desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, promovendo um estilo de vida ativo e contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

“É uma celebração a esta data especial que, ao mesmo tempo, estimula a prática de esportes e a busca por qualidade de vida. O Pilates tem crescido muito em todo o mundo, e a Funesp, como vanguardista, inclui em sua grade de atividades disponibilizadas à população”, comentou o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad.

Confira abaixo os locais e horários das oficinas:

Associação de Moradores Coophasul, com Wânia às 8h;

Centro Olímpico Vila Nasser, com Júlia às 8h;

Parque Sóter, com Jéssica Ribeiro e Anderson às 6h30;

Associação de Mulheres Paulo Coelho Machado, com Ildianne às 8h;

Parque Jacques da Luz, com Vinícius às 8h30;

CEMTE (Praça ao lado), com Thamara às 7h;

Esplanada Ferroviária, com Hélica (horário ainda a ser definido);

Praça Brasilina de Aguiar (Caiçara), com Ivania às 9h;

Praça Elias Gadia, com Polyanna às 8h;

Associação de Moradores Coophavila II, com Ana Beatriz às 7h;

Associação de Moradores Jardim Anápolis, com Vitória às 7h30;

Associação de Moradores Coophatrabalho, com Kelly às 8h;

Praça do Jardim Panamá, com Rubia às 7h;

Parque Tarsila do Amaral, com Erique às 8h;

AMAPE, com Nayara às 8h15;

Lagoa Itatiaia, com Marina e Stefani às 7h;

Guanandizão, com Karol às 7h;

Parque Ayrton Senna, com Jéssica Monteiro às 7h;

Associação de Moradores Santa Emília, com Israel às 7h;

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande

