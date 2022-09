Suspeito de balear família diz que cliente foi quem agiu em legítima defesa

O suspeito de balear um homem, de 28 anos, e sua enteada grávida, de 16 anos, se entregou com a arma do crime nesta terça-feira (20), no 5º DP de Polícia Civil, no bairro Piratininga, em Campo Grande. O homem, dono de um comércio no Jardim Centro Oeste, onde ocorreu a dupla tentativa de homicídio, alega que foi um cliente quem agiu em legítima defesa.

Aos policiais, o comerciante revelou que, no dia dos fatos, a adolescente e o padrasto pararam perto da conveniência e disseram que estavam chateados de estarem sendo acusados injustamente por um furto recente no estabelecimento.

“Eles foram com umas oito pessoas junto com eles e partiram para a agressão. Meu cliente, acuado pela quantidade de pessoas, teve como a única opção correr para a conveniência e pegar a arma que ele tinha para se defender”, alega. Na ocasião, o comerciante afirma que estava com a esposa e a neta de 3 anos, sendo cercados pelo grupo.

Segundo o advogado, foram feitos quatro disparos, mas sem a intenção de atingir as vítimas. “Só de dispersar”. Ainda, segundo a defesa, a versão é a real. “A própria comunidade tem medo de apresentar essa versão, porque os dois [adolescente e padrasto] têm fama de serem perigosos”, finaliza.

O delegado que recebeu o suspeito nesta terça-feira, foi o Drº Rodolfo Daltro. Conforme conta a autoridade, o suspeito que estava acompanhado do advogado foi liberado após entregar a arma do crime, um revólver calibre .38, irregular.

Investigação

De acordo com o delegado, a versão do autor realmente bate, pois na região há muitos usuários e traficantes de drogas. “Sua versão de pronto entendimento, não é um verossímil [aquilo que não é ou não parece verdadeiro]. Vamos ouvir as pessoas que estavam com ele, como a esposa, a neta, e outras pessoas que estavam no local. Além das próprias vítimas e as outras cinco pessoas que que estavam com elas.

Relembre o caso

Uma dupla tentativa de homicídio contra o padrasto, 28, de uma jovem, 16, ambos baleados, mobilizou um grande efetivo de policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (16), na rua Maria de Lourdes Viêira de Matos, Próximo ao Residencial das Águas, região do bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Segundo o marido da vítima, de 18 anos, ele possui uma “bronca” antiga com o autor dos disparos, dono de um boteco do bairro. “Ele ‘mexia’ com a minha mulher, até que decidi tirar satisfação. foi quando ele achou ruim e falou: “Ah quer saber, vou mandar minhas filhas embora e vamos resolver da melhor forma”.”

Horas depois, moradores do bairro Paulo Coelho Machado ficaram revoltados com a atitude do suspeito de atirar contra duas pessoas, na tarde de sexta-feira (17), e colocaram fogo dentro do imóvel do suspeito, no cruzamento entre as ruas Maria de Lourdes Vieira de Matos, esquina com a rua Artur Alvim, sul de Campo Grande.