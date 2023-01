Sol permanece mas pancadas de chuvas não estão descartadas

O Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), divulgou que nesta quinta-feira (26), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido a convergência de umidade e aquecimento diurno e devido este fenômeno a instabilidade permanecera.

O dia será de sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Porém, podem ocorrer pancadas de chuvas nas regiões Oeste e Centro-Norte. Para a Capital, espera-se mínima de 22°C e máxima de 32°C. Em Dourados, a máxima pode atingir 33°C.

Nas regiões Cone-sul, Bolsão e Leste do Estado, as temperaturas serão as maiores desta quarta-feira: 34°C. Em Ponta Porã, a mínima prevista é de 21°C e a máxima atinge 31°C.

Na região pantaneira e no Norte, as mínimas ficam entre 22°C e 25°C e as máximas entre 31°C e 33°C. Os ventos pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

