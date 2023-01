Dr.Luiz Ovandro nega entrega de kits e denúncia

O deputado Federal e vice-presidente do PP – MS, Dr. Luiz Ovandro usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (25), para alertar sobre um golpe que estariam utilizando seu nome para pedir documentações em municípios do interior para supostos repasse de kits.

O parlamentar foi categórico em afirmar que desconhece o nome do suposto assessor citado nas mensagens que estão sendo enviadas pelo whatsapp. “Em mais uma tentativa descabida de manchar minha imagem, estão enviando mensagem via WhatsApp, para diversos municípios do Mato Grosso do Sul, por meio do número 86 8846-9994, pedindo documentação em meu nome, para o recebimento de um suposto repasse de kit. Venho informar que em nenhum momento, durante meu mandato, agi dessa maneira e que toda e qualquer tratativa acerca da destinação de recursos para municípios ou ONGs é feita com muita ética e transparência, por meio da minha Assessoria Parlamentar.”, explicou o deputado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.