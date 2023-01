Riedel almoça com deputados em meio a eleição da casa

Bancada do PSDB tem reunião marcada para segunda-feira com direção do partido

O governador Eduardo Riedel (PSDB) convidou os 24 deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que formam a próxima legislatura, para um almoço de cortesia antes da posse e eleição da Mesa Diretora em 1° de fevereiro. Nos bastidores, o que foi dito é que Riedel tomou a frente das discussões sobre a Mesa e conversou sobre o tema com os parlamentares eleitos, além de ter dialogado sobre sua base de apoio e relacionamento institucional com a Casa de Leis.

O almoço a portas fechadas ocorreu no receptivo do Governo de Mato Grosso do Sul, no Parque Estadual do Prosa. Entre 11h e 12h, os deputados começaram a chegar e só era permitida a entrada deles e da equipe de assessores.

Na porta, ninguém quis comentar o intuito do encontro, embora o mais falado fosse sobre o destino dos deputados no próximo biênio. O deputado Pedro Kemp (PT) esteve no almoço e informou ao jornal O Estado que o “PT está pleiteando a segunda-secretaria”.

Ele disse ainda que a bancada trabalha para que haja consenso entre os que concorrem e que apoia o deputado Gerson Claro (PP) para presidente e Paulo Corrêa (PSDB) para primeiro-secretário. A deputada Mara Caseiro (PSDB), mais votada na eleição passada e que estava pleiteando o cargo de presidente, disse apenas que o almoço foi de cordialidade. “Foi um almoço de cortesia e de recepção aos deputados eleitos.” A parlamentar evitou dar detalhes sobre o que foi conversado durante o almoço.

O deputado Zeca do PT também foi questionado sobre o teor do almoço, mas não compareceu. O deputado Jamilson Name (PSDB) informou que foi um almoço de início dos trabalhos apenas.

Reunião com Azambuja

A assessoria de comunicação do PSDB informou ao jornal O Estado que o presidente regional, ex-governador Reinaldo Azambuja, agendou para a próxima segunda-feira (30) a reunião com os deputados para tratar sobre a chapa que disputará os cargos da Mesa Diretora.

Nos últimos dias várias informações, não confirmadas, mostravam que haveria reunião da direção estadual do partido, com o presidente e ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador eleito, Eduardo Riedel. Na terça-feira (24), diante das especulações, o partido emitiu nota oficial em defesa de uma chapa de consenso, isso porque dentro da bancada estadual, composta por seis parlamentares, existe uma disputa. Para primeiro-secretário da Mesa, dois deputados colocaram os nomes à disposição, Jamilson Name e Paulo Corrêa.

Jornal O Estado do MS – Rayani Santa Cruz

