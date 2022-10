Sol aparece entre nuvens com chance de pancadas de chuva

A segunda-feira (17) deve ser de tempo estável na maior parte de Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Campo Grande amanheceu com temperaturas amenas, com mínimas de 23ºC e máxima de 30ºC.

No Norte, Coxim deve ter mínima de 23ºC e máxima de 36ºC. Já no Pantanal, Corumbá terá mínima de 22ºC e máxima de 34ºC. Para a região do Bolsão, Três Lagoas terá termômetros oscilando entre 21ºC e 34ºC. Dourados, deve atingir mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.

A semana inicia com possibilidade de chuva já pela manhã, com aumento de chances no decorrer do dia. A máxima deve ser de 30°C, a mesma esperada para a terça-feira (18). Na quarta (19) e quinta-feira (20), a previsão de chuvas isoladas se mantém e a máxima chega aos 31°C na Capital.

Alguns municípios de MS estão sob alerta amarelo, ou seja, perigo potencial, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.