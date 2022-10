Capitão Contar diz que melhor termômetro é o ‘data-povo’

O carisma e atenção com as pessoas são diferenciais do candidato ao Governo do Estado, Capitão Contar (PRTB). A mensagem de uma Mudança de Verdade, com projeto firmado em propostas concretas, chega e contagia a população, que destaca o perfil sério e a vontade de transformar Mato Grosso do Sul. Neste domingo (16), ele teve agenda intensa com visita ao Parque das Nações Indígenas e à feira livre do Bairro Guanandi.

“O sentimento das pessoas é pela mudança, pela renovação. Eu fico muito feliz e honrado em poder representar essa mudança. É indescritível receber esse apoio genuíno, gratuito. Fica esse registro que nas urnas essa vontade será representada e, sem dúvidas, teremos uma grande votação pelo termômetro que vejo nas ruas, o ‘data povo’. Faremos um governo ético, transparente e com dedicação às pessoas. A população em primeiro lugar”, disse o candidato.

O recado chegou e as propostas conquistaram a família de Márcia Martins Moraes. Ela é comerciante no Guanandi há quase 15 anos e contou que é Capitão Contar e Bolsonaro desde sempre.

‘“É muito bom ele vir aqui no bairro, ter esse contato com as pessoas. Eu acredito na mudança e acredito que por estra junto com Bolsonaro e por ser militar será algo diferente para nós”.

Pela manhã, Capitão Contar também visitou o Parque das Nações Indígenas e participou de evento organizado pelo grupo Mulheres da Legítima Direita do MS. Ele conversou com o grupo, destacando as principais ações previstas no Plano de Governo e a importância da presença feminina no contexto político, para um trabalho em conjunto e que envolva toda a sociedade.

“Estamos aqui com energia, vestindo as cores do País, mostrando que a gente quer o melhor para o nosso Estado, para o nosso Brasil”, disse Capitão Contar.