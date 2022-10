Novo formato de debate agrada e candidatos empatam

O debate realizado na noite do último domingo (16), na Bandeirantes / UOL entre os candidatos à presidência Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), aconteceu em um novo formato que permitiu os candidatos falarem livremente com as câmeras e andarem próximos um do outro.

No primeiro bloco o Lula se saiu melhor e fez alguns ataques ao presidente, no último Lula se perdeu e Bolsonaro por 7 minutos tomou a frente do debate.

No bloco que os jornalistas fizeram as perguntas, o lamentando foi que os dois candidatos não respondiam as perguntas e os jornalistas não tinham o direito de fazer a réplica comum entre os entrevistados.

Petrolão x Orçamento Secreto

Bolsonaro disse que o petrolão foi “o maior esquema de corrupção da história da humanidade”, que provocou o “endividamento” da Petrobras. Em sua resposta, Lula disse que foi responsável por fazer a capitalização de R$ 70 bilhões da Petrobrás e transformou a estatal “na segunda maior empresa de energia do mundo”, o que tornou o Brasil um país “autossuficiente”. O petista disse que prenderam quem roubou a Petrobras porque houve investigação nos governos do PT, sem sigilos nas ações do governo.

Salário-Mínimo

Lula perguntou a Jair Bolsonaro porque a atual gestão não deu crescimento real do salário-mínimo. Para o petista, essa é uma medida eficiente para movimentar e fazer crescer a economia. Novamente, Bolsonaro não respondeu ao questionamento e destacou que seu governo sofreu com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a pandemia de covid.

Educação

Bolsonaro disse ser contra que os alunos deixassem de frequentar as salas de aula na pandemia, apesar das recomendações e do risco de contrair covid-19. Ele disse que seu governo aperfeiçoou um aplicativo que “a garotada” pode usar no celular. “No tempo do Lula, a garotada levava três anos para ser alfabetizada, agora leva seis meses”, destacou. Bolsonaro atacou Paulo Freire e disse o educador, reconhecido e elogiado internacionalmente, “não deu certo”.

Em sua resposta, Lula disse que, se eleito, fará uma reunião com todos os governadores e os prefeitos das capitais para “iniciar uma discussão de como recuperar os alunos que estão com ensino atrasado”. O petista apontou que há 2 milhões de crianças com o ensino atrasado e afirmou ser preciso reverter esse dado. “Vamos ter que fazer um mutirão, convidar professores para que essa meninada possa aprender aquilo que deixaram de aprender na pandemia”, falou, ressaltando que os pobres são os mais prejudicados.

Sobre o próximo Governo de Lula a novidade foi sobre a abertura do Ministério dos Povos indígenas o Lula afirmou que abrirá e Bolsonaro logo emendou que mais uma vez, Ministérios e mais Ministérios criados ao invés de enxugar a máquina.

Nas considerações finais, Bolsonaro disse querer “um país livre, com liberdade de expressão e segurança”. Voltou a mentir sobre ideologia de gênero, banheiro unissex e “liberação das drogas”. O candidato à reeleição falou sobre aborto e defendeu o armamento.

Após o debate, Lula conversou com os jornalistas e afirmou: “Eu acho que a forma que foi feito o debate foi importante porque proporciona mais liberdade. Mas o Bolsonaro é pouco verdadeiro no debate e acho que hoje vou ganhar muito voto porque eu falei o que precisava falar em defesa do povo. Eu perguntei duas vezes sobre o salário-mínimo e ele não respondeu. Ele constrói mentiras e continua, mas acho que o povo já descobriu.”, concluiu o petista.

