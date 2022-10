IBGE abre novo processo seletivo com 571 vagas para MS

Para quem está em busca de emprego, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abre na próxima quinta-feira (13), um novo processo seletivo simplificado com 571 vagas para a contratação temporária em Mato Grosso do Sul. Os candidatos aprovados irão atuar na elaboração do Censo Demográfico 2022.

O Censo realiza pesquisas estatísticas em todos os domicílios do país com o objetivo de coletar dados sobre gênero, raça, escolaridade, modo de vida, saneamento, renda e outras informações. Entre as oportunidades disponíveis 11 são para de agente censitário supervisor e 560 para recenseadores, as vagas são distribuídas em 22 municípios de MS.

A remuneração é calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Em Mato Grosso do Sul, os valores variam entre R$1.300,00 e R$ 3.000,00 mensais, a depender do tempo dedicado ao trabalho e do grau de dificuldade na abordagem aos domicílios.

Na Capital são ofertadas 380 vagas para o cargo de recenseador e os interessados podem comparecer, presencialmente, das 8h às 17h, na Unidade Estadual do IBGE (Rua Barão do Rio Branco, 1.431 – Centro), ou nos postos de coleta do IBGE distribuídos nas sete regiões administrativas do município:

Posto Bandeira – Rua Barão de Melgaço,379 – FUNASA

Posto Segredo – Rua Sacramento, 800, São Francisco

Posto Centro – Rua Barão do Rio Branco, 1431, Centro

Posto Imbirussu – Rua 13 de maio, 3214

Posto Lagoa – Rua Alexandre Fleming, 2007 – Vila Bandeirante – DSEI

Posto Prosa – Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, 180 – Jardim Veraneio – Fórum Eleitoral

Postos Anhanduizinho 1 e 2 – Avenida Senador Filinto Müler, 1555 – Vila Ipiranga- ESAN (Sala 2)

Para o interior serão 46 vagas em Três Lagoas, 34 em Nova Andradina, 16 em Ivinhema, 14 em São Gabriel do Oeste, 13 em Ribas do Rio Pardo, 11 em Bataguassu, 9 em Sidrolândia, 8 em Camapuã, entre outros municípios.

Serviço:

A inscrição é gratuita e não haverá prova, já que o processo seletivo é feito por meio de análise de currículo. Para se inscrever basta comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE entre os dias 13 e 14 de outubro e entregar o formulário devidamente preenchido.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: