Pistoleiros de MS são presos ao tentar fugir para São Paulo

Dois suspeitos do assassinato de Eliston Aparecido Pereira da Silva, identificados como Igor Francisco Ortiz, de 23 anos, e Fábio Armindo Cabral, de 33, foram presos neste sábado (17) ao desembarcarem no terminal rodoviário de Barra Funda, em São Paulo, ao fugirem. O crime aconteceu na última sexta-feira (16), em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

A prisão foi feira pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados, com apoio da Dracco, PRF, e Polícias Militar e Civil de São Paulo.

Os acusados teriam fugido de ônibus logo após a execução de Eliston. Conforme as investigações, há um terceiro envolvido no crime, que segue sendo procurado. Igor e Fábio seriam matadores de aluguel do PCC (Primeiro Comando da Capital) e já tiveram a prisão preventiva expedida e as investigações querem sabem se ambos são de Mato Grosso do Sul e ou se vieram para o crime. Um avião da polícia do estado está em São Paulo para traze-los de volta a Dourados na segunda-feira (19), para audiência de custódia.

Execução

Eliston foi executado na sexta-feira pela manhã, quando saia de casa, com aproximadamente 13 tiros. Investigações apontam que o assassinato ocorreu devido à um ‘trabalho’ mal executado de Eliston, que era responsável por organizar a saída de drogas do município de Dourados. Em uma das operações, a polícia apreendeu 200kg de cocaína.

Uma segunda falha de execução foi em um carregamento trocado, onde a facção descobriu que a droga foi substituída por massa corrida e isopor. A época, Eliston ficou em cárcere pela facção, e os responsáveis pela troca foram executados em Campo Grande.