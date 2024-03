Robinho é preso pela Polícia Federal em Santos

O ex-jogador Robinho foi preso pela Polícia Federal na noite desta quinta-feira (21), em Santos. A detenção acontece após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologar a sentença italiana e decidir que o ex-atleta cumpra no Brasil a pena de nove anos por estupro coletivo contra uma mulher albanesa, em regime fechado.

A informação foi confirmada pela PF em nota: “A Polícia Federal, na noite desta quinta, cumpriu mandado de prisão, emitido pela 5ª vara Federal de Santos, em desfavor de Robson de Souza. O preso passará por exame no IML, por audiência de custódia e será encaminhado ao sistema prisional”.

Mais cedo, o STJ solicitou à Justiça Federal de Santos a expedição do mandado de prisão ao ex-atacante. A ordem foi cumprida, e a Polícia Federal se dirigiu à casa de Robinho para prendê-lo, o que aconteceu por volta das 19h da noite (de Brasília).

Agora, Robinho será levado à sede de Polícia Federal, passará por exames de corpo de delito e será submetido a uma audiência de custódia. Posteriormente, o ex-jogador será encaminhado a uma penitenciária, ainda não definida.

Após a decisão do STJ, a defesa do ex-jogador, liderada por José Eduardo Alckmin, entrou com um pedido de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal). O pedido, entretanto, foi negado pelo ministro Luiz Fux. Embora o STJ tenha homologado a sentença da Itália, ainda cabe recurso.

Com Gazeta Esportiva

