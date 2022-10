Sexta amanhece nublada e MS segue em alerta para tempestades

Depois das chuvas de ontem (20), que causaram estragos em grande parte de Mato Grosso do Sul, a previsão do tempo para esta sexta-feira (21) indica que o tempo continua instável, com possibilidades com de chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente para a região centro-sul e leste/nordeste do estado.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, as chuvas continuaram durante a madrugada na maioria das regiões do estado. Em Campo Grande, até as cinco horas da manhã, choveu cerca de 32 mm, principalmente na região do bairro Santa Luzia. Os municípios de Água Clara, São Gabriel do Oeste, Coxim e Três Lagoas apresentaram o maior volume de chuvas, com mais de 40 mm. Ainda de acordo com o meteorologista, a previsão será de mais chuva e temporais nas regiões norte e nordeste do estado. Na Capital são esperadas pancadas de chuva no fim da tarde e inicio da noite.

Esta previsão ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao aquecimento diurno e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai que atua entre quinta e sexta-feira. São esperados acumulados significativos de chuvas, acima de 30 mm/24h. Entre sábado (22/10) e domingo (23/10), com o avanço da frente fria, há previsão de chuvas de intensidade fraca para a região norte do estado. No restante do estado, sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

As temperaturas devem ficar: mínimas entre 18/20°C e máximas de até 29°C nas regiões sul e leste do estado. Nas regiões norte, pantaneira e bolsão mínimas entre 21/22°C e máximas de até 27°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de até 25°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante oeste/sudoeste, com rajadas de vento entre 50-60 Km/h e pontualmente podem atingir valores de 70 Km/h.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta de nível laranja, ou seja, de perigo, para todo MS, com possibilidade de mais queda de árvore, queda de granizo e ventos de mais de 100 km/h.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

