Adolescente confessa ter assassinado o tio a facadas em reserva indígena de Dourados

Nesta sexta-feira (29), uma adolescente de 15 anos confessou o homicídio praticado contra o tio Antônio Lescano, de 37 anos, durante a madrugada madrugada na Aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, a adolescente foi levada para prestar depoimento na sala do SIG (Setor de Investigações Gerais) onde acabou confessando o crime. Três pessoas do sexo masculino e três do sexo feminino foram encaminhadas para delegacia para prestar depoimento na sala do SIG (Setor de Investigações Gerais). Em seguida, elas foram liberadas.

O corpo de Antônio foi encontrado ao lado de uma casa nas primeiras horas da manhã de hoje, com hematomas de esfaqueamento no tórax e um no pescoço. A polícia busca elucidar a dinâmica do homicídio, a possível participação de cada suspeito e ainda os motivos que teriam levado a ação violenta que terminou com a morte de Antônio.