Covid-19: MS recebe 1ª remessa de Pfizer baby

Mato Grosso do Sul deve receber nesta sexta-feira (11), às 7h15, a primeira remessa da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech, destinada a crianças de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias, que possuem alguma comorbidade. Serão 15 mil doses do imunizante batizado como “Pfizer Baby” e os municípios poderão realizar a retirada das vacianas na CEVE (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica).

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Flávio Britto, a recomendação é que os pais levem o quanto antes as crianças para se vacinarem. “A vacina será entregue na Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica e ficará disponível para os municípios fazerem a retirada deste imunizante. Para nós, isto significa uma tranquilidade em saber que as nossas crianças de seis meses a dois anos com comorbidades poderão ser imunizadas. Então, não deixem de levar seus filhos até uma unidade de saúde ou ponto de vacinação indicado pelo seu município”.

A coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger explica que o esquema de vacinação primário será composto por três doses. “Então, será assim, D1, D2 deve ser administrada com quatro semanas de intervalo, seguida por uma terceira dose, que deve ser administrada por pelo menos oito semanas após a aplicação da segunda dose para esta faixa etária”.

A Pfizer Baby é indicada para crianças que possuem alguma das seguintes comorbidade: Diabetes mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), Hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, Doenças cardiovasculares, Doenças neurológicas crônicas, Doença renal crônica, Imunocomprometidos, Hemoglobinopatias graves, Obesidade mórbida, Síndrome de Down e Cirrose hepática, sendo necessário fazer a comprovação na sala de vacinação.

A população total de crianças nesta faixa etária, com ou sem comorbidades fica em torno de 105.998 mil, sendo 20.654 entre seis meses a 11 meses, 41.308 de um ano e 44.036 de dois anos no Estado.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) já havia autorizado a ampliação do uso da Pfizer para imunização contra Covid-19 em crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. O órgão consultou e acompanhou um grupo de especialistas, que teve acesso aos dados dos estudos e resultados apresentados pelo laboratório. As informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para crianças entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidades.

Com informações da Secretaria Estadual de Saúde.