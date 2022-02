Com direito a ‘vela’ e aplausos de Vyni, Maria e Eliezer tem remember quentíssimo na madrugada

Maria e Eliezer movimentaram os edredons na madrugada desta quarta-feira (2), no Quarto Lollipop. Com aplausos e ‘vela’ de Vyni, as redes sociais foram à loucura com a pegação.

O último beijo dos dois participantes do reality foi durante a festa Boteco da Above, após Maria beijar boa parte dos participantes. E ontem depois da eliminação, rolou um remember esquentadíssimo, com direito a Vinicius ‘de vela’ aplaudindo o casal e oferecendo “uma água”.

Segundo o Gshow, o twitter não poupou os comentários. Os telespectadores do reality fizeram várias piadinhas dos participantes.