Mário Cesar terá que moderar “apetite” dos vereadores

A primeira missão do ex-vereador Mário César , nomeado sexta-feira pela prefeita Adriane Lopes como secretário de Governo em substituição a Antonio Lacerda será acalmar os vereadores que já estão em pé de guerra pelos cargos que devem ser abertos com a anunciada reforma no secretariado da Prefeitura. Como foi anunciado pela prefeita que somente o titular da secretaria de Cultura e Turismo Max Freitas deverá ser mantido no cargo e que serão feitos cortes de funcionários os 29 vereadores passaram a elaborar suas listas de nomes e em quais secretarias tem interesses em ter nomeados.

“A saída do Lacerda antecipou o processo e por isso tivemos que apressar definição do seu substituto é o Mário Cesar”. Afirmou a prefeita na tarde de sexta-feira logo após ter recebido a resposta positiva por parte do ex-presidente da Câmara de Vereadores e caberá o papel de interlocutor entre a Chefe do Executivo e o Legislativo municipal e o fato dele já ter sido vereador e colega de parlamento de alguns ocupantes do Legislativo municipal pode facilitar o trabalho.

Outro que poderá ter uma participação decisiva nas negociações para a composição do nome secretariado é o o presidente do Legislativo vereador Carlos Augusto Borges Carlão até por que após a renuncia de Marquinhos Trad ele é o atual vice-prefeito. Como foram colegas de Câmara Municipal Mário Cezar e Carlão podem dar início a um processo de discussão para facilitar a definição dos nomes que integrarão a equipe da prefeita Adriane Lopes já a partir do mês de novembro.

Pela Secretaria de Saúde cujo titular, José Mauro Filho ainda está no cargo já existe uma disputa entre os vereadores Dr. Victor Rocha e Sandro Benites que vai desde a coleta de assinatura de apoio entre os membros do Legislativo e chega a notas de apoio de entidades de classe. Até mesmo o líder da prefeita no Legislativo Beto Avelar deu declarações sinalizando que tinha interesse na vaga deixada por Lacerda e que agora já está ocupada por Mário Cezar. Os partidos também começam a reunir suas bancadas para reivindicar secretarias e cargos.