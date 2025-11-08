Estudante é esfaqueado e pede socorro em lanchonete na Avenida Ricardo Brandão

Um estudante de 24 anos pediu socorro em uma lanchonete na Avenida Ricardo Brandão, no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, após ser esfaqueado na madrugada deste sábado (8). O jovem chegou ao local por volta das 4h45, ferido, pedindo ajuda aos funcionários e clientes.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que o autor do ataque é um homem conhecido apenas pelo apelido de “Pastor”, mas não deu mais detalhes sobre as circunstâncias da agressão nem o motivo do crime.

O estudante foi socorrido e encaminhado inicialmente ao CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, sendo posteriormente transferido para a UPA Universitário. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e esteve no local para coletar informações.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.