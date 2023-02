Carnaval deve movimentar até R$ 80 milhões de reais no comércio da Capital

O presidente da Câmara de Dirigente Logista de Campo Grande (CDL), Abelaido Vila, confirmou que os comerciantes podem abrir as portas, nos dias 20, 21 e 22 (feriado) de fevereiro. Segundo o presidente, a expectativa é que o Carnaval na Capital, que ficou dois anos inativa em razão da pandemia de Covid-19, pode render até R$ 80 milhões de reais.

“O Carnaval faz com que todo o ecossistema do entretenimento, turismo e lazer possa ser movimentado. Vai desde aquelas pessoas que querem aproveitar o Carnaval com a folia àquele que pretende descansar. Toda a roda econômica gira e a expectativa deste ano para o Carnaval é movimentar em torno de R$ 80 milhões”, diz.

Segundo o Sindicato dos Empregados do Comércio de Campo Grande, Sindicato de Comércio Varejista de Mato Grosso do Sul e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul, o comércio pode abrir nas cinco datas pagando horas-extras ou dando folgas compensatórias: são elas Sexta-feira Santa, Dia do Trabalhador, Finados, Natal e Ano Novo.

“A festa, inclusive, é oportunidade para aumentar as vendas. Já que depois de dois anos sem folia, os apaixonados já estão colocando as fantasias para jogo. As festas de esquenta para a festividade mais amada dos brasileiros já começaram e a tendência é ter cada vez mais folias carnavalescas aconteçam na cidade”, relatou o presidente da CDL.

A CDL ainda lembra, que sabendo da importância de alavancar as vendas no Carnaval, já entrou em contato com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) que garantiu o funcionamento do transporte coletivo nos dias de festividade, sem nenhum prejuizo aos trabalhadores do comércio e de serviços.

