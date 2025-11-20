Senar abre inscrições para curso técnico gratuito em Segurança do Trabalho em MS

O Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o curso técnico gratuito em Segurança do Trabalho. Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de novembro, desde que tenham concluído o Ensino Médio.

As aulas serão oferecidas em Campo Grande, Ivinhema e Maracaju, com duração total de dois anos. A previsão é de que as turmas iniciem no dia 23 de fevereiro de 2026.

Segundo o Senar, o curso foi criado para atender à crescente demanda por profissionais capacitados para atuar em propriedades rurais e indústrias ligadas ao agronegócio, setor que segue em expansão no estado.