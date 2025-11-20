Perseguição na zona rural termina com apreensão de 3,1 toneladas de maconha em MS

Uma operação de combate ao narcotráfico realizada nesta quinta-feira (20) resultou na apreensão de mais de três toneladas de maconha na região rural entre Iguatemi e Itaquiraí. A ação foi conduzida por equipes da Polícia Federal e da Delegacia Especializada de Fronteira da PRF, em Dourados.

Os policiais tentaram abordar duas caminhonetes que trafegavam por uma estrada, mas os motoristas reagiram jogando os veículos contra as viaturas. Diante da recusa em parar, iniciou uma perseguição de aproximadamente quatro quilômetros.

Durante a fuga, os condutores perderam o controle da direção e lançaram as caminhonetes em um barranco. Em seguida, abandonaram os veículos e fugiram para a mata. Até o momento, as equipes seguem em buscas na região.

Dentro das caminhonetes, os policiais encontraram diversos fardos de droga, totalizando 3.105 quilos de maconha e 8 quilos de skunk. Os veículos também tinham registro de roubo no Paraná.

A carga e as caminhonetes foram encaminhadas à Polícia Federal em Naviraí, onde o caso seguirá sob investigação.