Mega-Sena: Duas apostas de MS acertam 5 dezenas e levam mais de R$ 32 mil

Duas apostas feitas em agências lotéricas em Mato Grosso do Sul acertam 5 das 6 dezenas sorteadas pela Mega-Sena, ontem (30), no concurso 2505. Ambos os sortudos levaram um prêmio de R$ 32.693,92.

As apostas foram feitas na lotérica Império da Sorte, em Campo Grande e na Casa Lotérica Boa Sorte em Ribas do Rio Pardo. As outras 108 apostas feitas em MS, levarão pelo menos R$ 722,97 (apostas simples) por terem acertado 4 dezenas.

Sorteio: Concurso 2505

O concurso 2505 foi realizado na noite de ontem (30), em São Paulo e pagou R$ 24.271.229,51 para uma aposta simples de 6 dezenas em uma aposta feita em Caçapava do Sul (RS). Foram sorteadas as seguintes dezenas: 03-05-19-26-43-51.

Aos que querem correr atrás da sorte, as apostas da Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) no dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.