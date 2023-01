Funcionário descobre golpe e dívida de R$ 400 mil após ligação de telemarketing

Um funcionário público de 44 anos, descobriu ter sido vítima de um golpe, após receber uma ligação de uma empresa terceirizada com a cobrança de uma dívida de mais de R$ 400 mil. O caso aconteceu em Campo Grande e a vítima realizou o boletim de ocorrência na segunda-feira (16).

Segundo o boletim, o funcionário relatou que no dia 11 de janeiro, recebeu uma ligação da empresa de cobrança informando sobre uma dívida em um banco, e que seu nome havia sido inserido no sistema Serasa. Entretanto, a vítima disse que não tem vínculo com o banco e ao ir a agência, descobriu que havia uma conta aberta em seu nome, desde setembro de 2021.

Desde a data em que a conta foi aberta, o golpista fez quatro contratos de empréstimos, realizados via internet. O funcionário ainda afirmou que nunca havia aberto uma conta no banco e também não havia autorizado a abertura para terceiros.

A vítima solicitou ao banco os dados fornecidos para a abertura de conta, mas a agência negou e disponibilizou apenas os comprovantes de contratação dos créditos. O primeiro empréstimo foi feito no dia 14 de setembro, no valor de R$ 4.693,48; o segundo foi no dia 15, no mesmo valor; o terceiro foi em 30 de setembro, sendo um pedido no valor de R$ 32.773,55 e o quarto no dia 19 de novembro, R$ 67.875, o que acumulou uma dívida de R$ 406.071,60 com juros.

O caso foi registrado como falsificação ideológica na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e segue sendo investigado.

