Policiais militares salvam recém-nascido engasgado após família buscar ajuda em quartel de MS

Um recém-nascido foi salvo por policiais militares na manhã desta quarta-feira (20), após se engasgar durante a amamentação, em Aparecida do Taboado, município localizado na região leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 11h50, equipes da corporação e policiais do Batalhão de Choque/ROTAC realizavam alinhamento operacional para ações no município, quando uma família chegou ao quartel em busca de socorro.

Segundo relato, o bebê havia aspirado leite materno durante a amamentação, apresentando dificuldade para respirar.

Diante da situação, policiais do CHOQUE/ROTAC realizaram manobras de desobstrução das vias aéreas, conseguindo restabelecer a respiração da criança.

Após os primeiros atendimentos, o recém-nascido foi encaminhado ao Pronto-Socorro da FESAT, onde recebeu atendimento médico. Conforme a Polícia Militar, o bebê passa bem.

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