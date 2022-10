Semeadura de soja já ultrapassa 8,8% da área prevista

De modo geral, a ocorrência de chuvas nas últimas semanas, não trouxe grandes prejuízos a semeadura da próxima safra de soja em Mato Grosso do Sul sendo que a área semeada já atingiu 338 mil hectares, equivalentes a 8,8% da área total para a safra 22/23, até a última sexta-feira (7). Os dados são do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio – SIGA-MS.

A região norte detém o maior índice da operação, com 14,6% da área semeada; enquanto a região central e sul, apresentam 7,8 e 7,7%, respectivamente. Porém, em algumas regiões, sobretudo, aquelas onde o solo tem maior porcentagem de argila, o produtor tem aguardado a redução da umidade do solo para iniciar ou prosseguir com a operação de semeadura.

Técnicos do SIGA-MS, alertam os produtores sobre a importância do monitoramento e eliminação de plantas voluntárias, para minimizar e controlar a competição interespecífica de plantas e as populações de insetos pragas.

A estimativa para este ciclo produtivo, indica área de 3,8 milhões de hectares, com produtividade de 53 sacas/hectare e produção de 12,3 milhões de toneladas. Até o momento, foram comercializadas 14% da produção 22/23, ao preço médio de R$ 150,16.