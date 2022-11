Inter acaba com invencibilidade do Palmeiras e conquista vice do Brasileirão

O Internacional deu ao campeão Palmeiras uma despedida amarga no Campeonato Brasileiro neste domingo (13). Com um bom primeiro tempo, o Inter bateu o campeão brasileiro por 3 a 0 e garantiu o segundo lugar no torneio, com 73 pontos.

Já o Palmeiras perdeu a chance de empatar com o Atlético-MG de 2021 e fazer a segunda melhor campanha da era dos pontos corridos com 20 times: poderia chegar a 84, mas parou nos 81 pontos. O Verdão perdeu também a invencibilidade fora de casa, a melhor campanha do returno e o melhor desempenho como mandante – justamente para o Inter. O Alviverde não era derrotado no campeonato há 21 rodadas.

Maurício e Alemão fizeram um gol e uma assistência cada no primeiro tempo. No segundo, Romero fez o terceiro para assegurar os três pontos e a premiação maior para o Colorado: 3 a 0.

A partida marcou a despedida de Gustavo Scarpa do Palmeiras. O camisa 14, Craque do Brasileirão, que vai jogar no Nottingham Forest (ING), foi sacado no intervalo.

Dudu

O camisa 7 do Palmeiras conseguiu o que desejava e, ao entrar em campo no Beira-Rio, completou a cartela e marcou presença em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro.

Com informações da Folhapress