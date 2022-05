Tarot do dia: Dois de Ouros tem uma mensagem para você

Esta sexta-feira (27) será marcada pela a carta de “Dois de Ouros”, que apresenta duas moedas de ouro situadas uma sobre a outra que estão dentro de uma espécie de ânfora onde uma águia sai de dentro.

A carta diz que você terá que escolher entre as várias tarefas que tem desempenhado, mas vá com calma no orçamento, busque o equilíbrio para não ficar com a conta bancária no vermelho. Pode complicar um pouco os planos e trazer algumas preocupações no campo econômico.

No plano afetivo, as amizades e relações sentimentais deixam a desejar. Os contatos podem ser difíceis e há riscos de conflitos acontecerem. O dinheiro chegará, porém com alguma dificuldade, o que poderá gerar problemas. Algumas relações no ambiente de trabalho podem ser irritantes, e você pode acabar não conseguindo o que propôs. Cuide da saúde, pois pequenas dores podem trazer um gasto extra e imprevisto.

Tiragem feita pela Chá com Tarot

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: