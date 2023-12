Semana começa com mais de 6 mil vagas de emprego em MS

Para quem está em busca de um emprego, Mato Grosso do Sul oferece 6.528 vagas nesta segunda-feira (11). Na Funsat (Fundação Social do Trabalho) são 2.373 vagas, já na Funtrab (Fundação do Trabalho de mato Grosso do Sul) são ao todo 4.155 postos de trabalho.

Na Funsat os maiores números são para açougueiro (128), ajudante de carga e descarga de mercadoria (63), auxiliar de linha de produção (47), magarefe (25), auxiliar de cozinha (22) e 6 vagas para garçom.

A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.472 oportunidades em 96 profissões. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 169 vagas, auxiliar de limpeza, com 87 vagas, eletricista de linha de transmissão, com 70 vagas, camareira de hotel, com 8 vagas, assistente de prevenção de perdas, com 6 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 83 vagas em 14 profissões. As oportunidades são para vigilante, com 51 vagas, operador de vendas, com 7 vagas, auxiliar de limpeza, com 4 vagas, atendente de lanchonete, com 3 vagas, auxiliar de logística, com 2 vagas, entre outras.

A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Já na Funtrab são ao todo 4.155 vagas, sendo 1.660 apenas para Campo Grande, incluindo em estágios. Dentre as vagas estão a de ajudante de carga e descarga (50), atendente de lanchonete (38), auxiliar de logística (126), auxiliar de limpeza (76) e 50 como eletricista de linha de baixa-tensão.

Os interessados nessas e outras vagas podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A sede da fundação fica na rua 13 de maio, 2773, permanecendo aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Ali também é possível requerer seguro-desemprego,

Já no interior do Estado, há 83 vagas sendo ofertadas em Amambai, 91 em Aparecida do Taboado, 43 em Aquidauana, 74 em Batayporã, 257 em Cassilândia, 221 em Chapadão do Sul, 128 em Costa Rica, 346 em Dourados, 52 em Iguatemi, 49 em Ivinhema, 36 em Jardim, 70 em Maracaju, 155 em Naviraí, 171 em Nova Andradina, 35 em Paranaíba, 64 em Ponta Porã, 35 em Ribas do Rio Pardo, 47 em Rio Brilhante, 123 em Sidrolândia e 236 em Três Lagoas.