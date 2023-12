Peixarias de Campo Grande esperam movimento 30% maior na Semana do Pescado

Ação serve para incentivar o consumo de peixes

Na primeira quinzena de setembro, de 1º a 15 de setembro, acontece a 20º edição da Semana do Pescado, instituída pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, para fortalecer o consumo de peixes e frutos do mar, a fim de movimentar o setor.

A segunda data de maior movimentação para o segmento, tem como meta trazer a integração de toda a cadeia produtiva, constituída por pescadores, aquicultores, distribuidores, peixarias, supermercados, bares, restaurantes, importadores e o consumidor final.

Para este ano, as projeções são de movimento 30% maior que nos outros dias do ano. É o caso da Peixaria do Mathias, de Nailton José Santana, de 42 anos.

“Eu acho que vai manter o mesmo padrão, uma expectativa de uns 30%. Porque, na verdade, a gente já trabalha com o preço mínimo que consegue e, nesse movimento, não tem muita mudança. Aqui, já mantemos o preço mínimo de valores da casa e o que tem maior saída é o pacu, o pintado e a tilápia”, disse.

No local, a costelinha de pacu está R$ 23, se for atacado. Já o filé de tilápia está R$ 19, mas se for atacado sobe para R$ 35,90.

A sócia-proprietária da peixaria Dona Fresca, Patrícia Fischer, 28 anos, conta que o empreendimento faz parte de uma franquia de Cuiabá. A irmã, que era cliente da loja de Mato Grosso, se interessou pelo negócio e, a partir daí, decidiram estudar a possibilidade de abertura para Campo Grande.

“Aqui, no nosso Estado, a maior parte do consumo é a carne vermelha. A nossa proposta de trazer esse empreendimento para cá, é também para melhorar o consumo. É uma carne mais saudável e estamos em um Estado que tem muitos rios. Pensamos que poderia melhorar mais esse consumo, até para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, explica.

A Dona Fresca conta com expectativa de movimento na Semana do Pescado em 20% a mais.

Com relação aos produtos mais vendidos, o peixe assado, um diferencial da casa, fica em primeiro lugar, sendo campeão de vendas. “ A gente faz peixe assado sábado e domingo e estamos tendo um reconhecimento bem legal, há bastante procura do produto”.

Representando a Peixaria do Mercadão, Daniel Amaral explica que é aguardado um movimento diversificado. A expectativa é que haja um movimento maior de 30%, utilizando promoções nos peixes, que terão uma redução de pelo menos 40% nos preços.

“Nós consumimos pouco peixe, são 6% e o ideal seria 12%. Estamos aí com essa diversidade de pescados, em uma semana e quinzena em que várias promoções vão acontecer, tanto na peixaria, quanto no Mercadão. Sobretudo, algumas pastelarias do Mercadão também entraram na campanha da Semana do Peixe, fazendo pastéis de pacu, pintado, tilápia e assim diversificando vários sabores para poder incentivar o consumo de pescados da população.

Pacu, pintado e sardinha são produtos que estão liderando e estão saindo bastante, mas nós aumentamos e preparamos o estoque para receber a população”, pontua.

Incentivo

O proprietário da Peixaria Rio Sul, Jedson Lanzoni Gonçalves, 45 anos, diz que o movimento varia muito, mas para a Semana do Pescado, é aguardado no empreendimento um aumento de 10% a 20% nas vendas.

Gonçalves observa que, embora tenha lançado a iniciativa, o governo não concedeu nenhum incentivo aos empreendedores, o que faz com que dificulte abaixar os preços, por exemplo.

“Teríamos que ter um incentivo não só da propaganda, mas um, por exemplo, no imposto, que você não vá pagar, para que você possa descontar pelo menos essa porcentagem e conseguir abaixar o preço. Teria que ter um incentivo para conseguir abaixar o preço”, avalia Gonçalves. Ele espera boas vendas para o pintado, filé de pintado, costela de pacu e tilápia.

Por Julisandy Ferreira – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

