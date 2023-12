Militar fica em estado grave após ataque de abelhas em treinamento

Um dos militares envolvidos em um incidente com abelhas durante um treinamento no 9° GAC (Grupo de Artilharia de Campanha) no domingo (10) teve um agravamento em seu estado de saúde e precisou ser entubado. O militar foi transferido de Nioaque para Campo Grande devido à gravidade de sua condição.

De acordo com relatos do site Jardim MS News, os militares estavam realizando exercícios próximos a uma árvore no quartel quando foram atacados por um enxame de abelhas. O incidente ocorreu enquanto vários militares estavam em treinamento, incluindo equipes do Rio de Janeiro que participavam da instrução “Selva Pantanal”.

Após o ataque das abelhas, oito militares foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município. Sete deles permaneceram em observação, enquanto um militar, em estado grave, necessitou de cuidados médicos mais intensivos.

O que fazer em caso de ataque

Conforme o Corpo de Bombeiros, a abelha só ataca quando acha que está sendo ameaçada. Com a ferroada, o inseto deixa um feromônio que tem um cheiro que sinaliza para as outras abelhas que a pessoa é um ‘inimigo’ e isso atrai o restante do enxame.

1 – Fuja rapidamente do local em que está. Não pare para organizar ou pegar nada. Só se preocupe em ajudar crianças ou pessoas com alguma dificuldade.

2 – Enquanto corre, tente cobrir o rosto, por exemplo, com sua camiseta ou blusa. Mas não deixe que isso o deixe mais lento. Proteger o rosto é fundamental, pois é uma área mais sensível, especialmente envolta dos olhos.

3 – Continue correndo. Só pare quando perceber que já não há mais abelhas te perseguindo ou quando encontrar abrigo (um veículo ou construção fechados). Algumas abelhas podem seguir você adentro, mas você já estará protegido do ataque massivo.

4 – Não pule na água se não conhecer o espelho de agua e se não souber nadar. As abelhas vão esperar você subir para respirar e aproveitar para ferroá-lo. Isto pode fazer com que você se assuste e se afogue. Se estiver no meio do mato, tente correr por entre arbustos e folhagens, isso costuma despistar as abelhas.

5 – Se você estiver encurralado e não tiver para onde fugir, deite-se de bruços e proteja a cabeça (especialmente os olhos), cubra-se com cobertores, jaquetas ou com o que houver disponível.

6 -Não tente bater nas abelhas e agitar os braços. Evite gritar desnecessariamente e não esmague abelhas, pois elas são atraídas e ficam mais agressivas com movimentos bruscos e barulho. Além disso, o cheiro de abelhas esmagadas atrai mais abelhas para atacá-lo.

