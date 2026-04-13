Palmeiras tropeça com dois a mais, Flamengo vence clássico e Athletico entra no G5

A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por clássico sem gols em São Paulo, vitória decisiva no Rio de Janeiro e mudanças importantes na parte de cima da tabela.

Na Neo Química Arena, o Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Corinthians, mesmo com dois jogadores a mais durante boa parte da partida. O resultado mantém o time alviverde na liderança, com 26 pontos, mas impede uma vantagem maior na ponta.

O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, com poucas chances claras. A partida mudou aos 35 minutos, quando André foi expulso após gesto obsceno, deixando o Corinthians com um a menos. Ainda assim, o Palmeiras teve dificuldades para transformar a posse de bola em finalizações efetivas.

Na etapa final, a superioridade aumentou após a expulsão de Matheuzinho, aos 24 minutos. Com dois jogadores a mais, o Palmeiras pressionou, ocupou o campo ofensivo e criou oportunidades, mas parou na defesa adversária e na falta de precisão. O time ainda levou susto em contra-ataque puxado por Yuri Alberto, defendido pelo goleiro. O empate fora de casa teve gosto de oportunidade desperdiçada.

No Rio de Janeiro, no Maracanã, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança. O destaque da partida foi o atacante Pedro, autor dos dois gols rubro-negros.

O clássico começou com impacto para o Fluminense, que perdeu Lucho Acosta logo no início após choque na cabeça. O Flamengo aproveitou e abriu o placar aos 7 minutos, após falha do goleiro Fábio, com Pedro encobrindo o adversário. No segundo tempo, o atacante voltou a marcar, desta vez completando cruzamento de peito.

O Fluminense reagiu aos 30 minutos, com gol de Savarino após desvio de Alex Sandro, e pressionou nos minutos finais. Mesmo com um jogador a menos nos acréscimos, após expulsão de Carrascal, o Flamengo segurou o resultado e chegou aos 20 pontos, superando o rival no saldo de gols.

Também neste domingo, o Botafogo empatou em 2 a 2 com o Coritiba, no estádio Nilton Santos. Após sair atrás, o time carioca virou o placar, mas sofreu o empate pouco depois e não conseguiu retomar a vantagem. O resultado deixa o Botafogo com 13 pontos, enquanto o Coritiba chega a 16 e segue entre os primeiros colocados.

Já em Curitiba, na Arena da Baixada, o Athletico-PR venceu a Chapecoense por 2 a 0, com gols marcados no segundo tempo. A equipe dominou a partida, abriu o placar com Mendoza e ampliou com Viveros, garantindo três pontos importantes.

Com a vitória, o Athletico chegou a 19 pontos e entrou no G5 do campeonato, consolidando-se na briga pelas primeiras posições.

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