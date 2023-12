Especial Natal: Salpicão de Natal, tradição na ceia do brasileiro

Faltando apenas quatro dias para o Natal, os preparativos para celebração estão a todo vapor. É hora de conferir a lista de compras, para garantir que não falte nenhum item de decoração e da ceia. O portal O Estado Online entrou no ritmo de Natal, e preparou mais uma dica de receita para que sua mesa fique ainda mais bonita e completa. A sugestão de receita natalina de hoje é o Salpicão de Natal.

O salpicão é um prato de origem francesa e, seu nome veio da palavra salpicón, da na culinária mexicana e francesa, que significa preparar algo com um ou mais ingredientes crus ou cozidos em um determinado tipo de molho.

A versão que conhecemos do prato feita no Brasil, tem seus primeiros registros datados da década de 1950. Não existe uma receita padrão para a produção do salpicão brasileiro, cada família tem seus ingredientes preferidos. Mas os ingredientes mais utilizados são: maionese, cenoura, batata, azeitona, carne de frango, salsão, pimenta e frutas como abacaxi, cereja, maçã verde e uva passa.

Para preparar o salpicão você vai precisar de:

Ingredientes

– 2 peitos de frango grandes, sem pele e sem osso (770 g)

– 2 sachês de caldo de galinha

– 2 e meia xícaras (chá) de água (500 ml)

– 1 batata grande cozida e cortada em cubos pequenos (250 g)

– 1 cenoura média cozida, em cubos pequenos (150 g)

– 1/2 de ervilha em conserva, escorrida (100 g)

– 1 maçã verde pequena, em cubos pequenos (150 g)

– 1 maçã vermelha pequena, em cubos pequenos (150 g)

– 1 xícara (chá) de nozes picadas grosseiramente (100 g)

– 4 colheres (sopa) de uvas-passas escuras sem sementes (50 g)

– 1 e 1/2 talo de salsão picado (40 g)

– 1/2 xícara (chá) de erva-doce picada (50 g)

– 1 vidro pequeno de maionese (250 g)

– 1 xícara (chá) de creme de leite (200 g)

Modo de Preparo

1. Prepare o frango: em uma panela de pressão, coloque o frango, 1 sachê do caldo de galinha, e a água.

2. Tampe e leve ao fogo baixo e cozinhe por 20 minutos após o início da fervura ou até que o frango esteja cozido.

3. Espere esfriar e desfie grosseiramente.

4. Em um recipiente fundo, coloque a batata, a cenoura, a ervilha, as maçãs, as nozes, a uva-passa, o salsão e a erva-doce.

5. Junte o frango desfiado e misture bem. Acrescente a maionese, o creme de leite e o caldo de galinha restante, e misture. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

*Receita de Sabores Ajinomoto.

