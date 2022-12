Ubatuba, Guarujá e Rio lideram viagens para Natal e Ano Novo

A semana que antecede o Natal começou movimentada no setor de viagens rodoviárias. Segundo a ClickBus, marketplace de venda de passagens, a taxa média de ocupação de ônibus para as festas natalinas está em quase 80%. Para o Ano Novo, está em 88%.

Os destinos mais buscados por passageiros estão no litoral brasileiro. Para o Natal, os principais deslocamentos vendidos pela ClickBus são viagens partindo de São Paulo para Ubatuba, no Litoral Norte do estado, para o Guarujá, na Baixada Santista, e para Belo Horizonte (MG).

Há também, no “top 5” deslocamentos entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, e de Curitiba (PR) a Porto Alegre (RS). Das vendas registradas até agora pela companhia, 54% são com embarques para o período do Natal.

As viagens com partida de São Paulo para Ubatuba e para o Guarujá também estão entre as mais compradas para o período do Ano Novo. Segundo o levantamento da ClickBus, deslocamentos entre a capital paulista e a capital fluminense lideram as buscas para o período.

No “top 5” do Ano Novo há ainda viagens de Belo Horizonte para o Rio, e de São Paulo para Florianópolis (SC).

Na comparação com a temporada de fim de ano em 2021, o marketplace de passagens rodoviárias registrou um aumento de 53% nas buscas por bilhetes. Na comparação com o mesmo período em 2019, no pré-pandemia, o aumento é de 170%.

Com informações da Folhapress, por Joana Cunha