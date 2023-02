Ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes morre em São Paulo

Morreu, hoje (12), o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, aos 83 anos.O político estava filiado ao Cidadania, onde disputou a última eleição em outubro do ano passado, quando tentou voltar ao cargo de governador do estado pela quinta vez. Amazonino deixa três filhos.

Conforme divulgado no portal G1, Mendes estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP), desde o dia 25 de dezembro do ano passado.

A saúde de Amazonino vinha se agravando por conta da idade. Em novembro do ano passado, o ex-governador chegou a ser levado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por conta de uma crise de diverticulite. Após melhora, ele recebeu alta no dia 6 de dezembro. Doze dias após, no dia 18, Amazonino chegou a passar por uma consulta médica após problemas respiratórios.

Segundo a família, existia uma expectativa do político retornar para Manaus, mas por orientação médica, permaneceu em São Paulo. Amazonino piorou no quadro respiratório e voltou a ser internado no dia 25 de dezembro, onde passou por exames de rotina antes da posse.

Até o momento não há informação sobre o velório e o translado do corpo para Manaus, onde o político deve ser velado e sepultado.

