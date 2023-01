Manifestantes bloqueiam a BR-163 contra o atual governo

Na noite de ontem, (8), aproximadamente 100 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro bloquearam a BR-163, em Campo Grande. Conforme informações de populares que passavam pelo local, manifestantes utilizaram pneus queimados para bloquear a via, após invasões serem registrados em Brasília.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio se iniciou por volta das 20h. Após horas de negociação, os apoiadores liberaram o trecho 491, por volta das 1h55 de hoje (9).

De acordo com a nota da PRF, houve congestionamento de 2 quilômetros. Eles ainda citaram que reforçaram em todas as rodovias federais para poderem acompanhar possíveis manifestações ou tentativas de manifestações que podem ocorrer nas próximas horas.

