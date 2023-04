Segunda-feira começa com sol e calor em MS

A previsão do tempo para esta segunda-feira (03), indica sol e temperaturas elevadas, acima dos 30ºC em Mato Grosso do Sul. No entanto, pode haver pancadas de chuva isoladas e até tempestades com raios e rajadas de vento em alguns locais.

Segundo o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) durante a semana o tempo segue estável, com possibilidade de chuva fraca e moderada no Estado, com tempestades pontuais em algumas cidades.

Campo Grande tem previsão de mínima de 21°C e máxima de 32°C. A previsão é de sol, na Capital, durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Já no Estado as mínimas ficam entre 19°C e 24ºC, com possibilidade de temperatura máxima de 35°C. As altas temperaturas ficam mais nas regiões Norte, Pantaneira, Sudoeste e Bolsão. Já as menores são previstas para a região Sul.

