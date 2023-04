Preço do boi gordo encerra o mês de março de 2023 em alta

De acordo com o Cepea – (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o mês de março encerrou com elevação de mais de 10% no preço do boi gordo, se comparado ao mês de fevereiro. No mês passado, o valor do boi gordo foi cotado a R$ 268,00 por arroba e, logo no final de março, o valor oscilou para R$ 296,00 por arroba.

As informações mostram que, ao longo de 2023, o preço oscilou entre uma queda de 6,9%, em março (8), quando o valor (R$ 267,00) alcançou a mínima do ano até aquele momento e uma alta de 5,6% em fevereiro (16), quando o preço foi de R$ 303,00 por arroba.

Diante disso, apesar da recuperação desde o retorno dos embarques de carne bovina brasileira para a China, no final de março, o preço do animal pronto para o abate, de R$ 296,00 por arroba segue distante da máxima do ano, de R$ 303,00 por arroba. A média nominal, em março de 2023, de R$281,8 por arroba foi a menor desde outubro de 2021, período em que o mercado pecuário brasileiro também foi pressionado, devido ao temporário embargo chinês.

Cabe ressaltar que os valores médios, nos 3 primeiros meses de 2023, seguem abaixo da média nominal, observada em 2021 e 2022. Além disso, a queda do boi gordo, entre os meses de março, em 2023, foi a maior ao longo da série apresentada, desde 2010, caindo 18,3%, em relação à média nominal, de março de 2022 e encerrando cinco anos consecutivos de alta na base anual de comparação.

Em março de 2023, o preço caiu quase 20,0% em relação ao ano anterior, devido à pressão diante do temporário embargo chinês, principalmente na primeira metade do mês e, com isso, a desvalorização, entre os meses de março, foi a maior frente aos anos anteriores.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

