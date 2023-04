Operário goleia o Novo na Capital e Estadual avança para as semis

Operário conseguiu a virada de resultado em uma vitória avassaladora sobre o time do Novo, por 4×1, na tarde deste domingo (2), apoiado pela torcida o jogo inteiro. No primeiro tempo o Operário atropelou, no segundo tempo o Novo conseguiu o primeiro gol. Mas o time de Sidrolândia cansou e o resultou classificou o time da Capital.

Tony Junior marcou três gols para o Operário e Jhonny fez o seu também. Enquanto para o time do Novo, Luan diminuiu o placar. Os duelos que começam no próximo fim de semana são: Dourados x Operário e Costa Rica x Ivinhema.

FIM DAS QUARTAS DE FINAL

Serc 0x3 Ivinhema

Ivinhema 2×4 Serc

Coxim 0x2 Dourados

Dourados 6×0 Coxim

Aquidauanense 1×0 Costa Rica

Costa Rica 2×0 Aquidauanense

Novo 2×0 Operário

Operário 4×1 Novo

Com informações do repórter João Gabriel Vialba