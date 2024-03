Lagos em parques de Dourados passam por limpeza devido a proliferação de vegetação

Os lagos dos Parques Rego D’Água e Antenor Martins passaram por limpeza no útlimo sábado para remoção de vegetação de plantas aquáticas. Foram mobilizadas equipes da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, Semsur e os alunos recém-ingressos na Guarda Municipal.

A vegetação em questão se trata da ‘Salvinia Auriculata Aubl’, popularment e conhecida como ‘orelha-de-onça’, se prolifera rapidamente e não representa risco ao ambiente. Os trabalhos foram iniciados por volta das 5h da manhã e foram concluídos com a remoção da vegetação.

A planta invadiu todos os lagos da cidade, porém em pequenas quantidades ela não oferece risco, mas se prolifera muito rápido, podendo resultar na perda de oxigênio na água e prejudicar os peixes, conforme a secretaria de agricultura familiar da cidade.

Recentemente o Instituto de Meio Ambiente de Dourados informou que as plantas são comuns em lagos e que estudos têm sido realizados para apurar o motivo da rápida proliferação em Dourados.

As limpezas manuais, paliativas continuarão sendo realizadas até que se estabeleça um controle efetivo e a Semsur fará as ações necesárias junta com outras secretarias. De acordo com a legislação vigente, é necessário que se faça até seis amostras da água no período de um ano para detectar o que pode estar fovorecendo a infestação.

