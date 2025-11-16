Homem é preso ao voltar para resgatar carro carregado com cigarros contrabandeados em Dourados

Um homem foi preso em flagrante na manhã desse sábado (15) após retornar à cena do crime para tentar resgatar um carro carregado de cigarros contrabandeados no anel viário norte de Dourados. A ação, realizada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, resultou na apreensão de 3.270 pacotes do produto ilegal, todos de origem paraguaia.

Durante patrulhamento pela região, os policiais encontraram dois veículos abandonados às margens da via, um GM/Vectra e um VW/Gol. Ambos estavam abarrotados de caixas contendo maços de cigarros contrabandeados. A equipe iniciou a vistoria dos automóveis e verificou que a carga havia sido deixada para trás após possível tentativa de fuga.

No entanto, enquanto os militares analisavam os carros, foram surpreendidos pela chegada repentina de um homem que tentou entrar no Vectra para ligar o veículo e escapar. O plano, porém, fracassou: o carro não deu partida, permitindo que os policiais efetuassem a prisão imediatamente.

Aos agentes, o suspeito confessou ser o proprietário do Vectra e afirmou ter voltado ao local “para resgatá-lo”, sem apresentar detalhes sobre o esquema de contrabando. Ele foi conduzido à delegacia, e todo o material apreendido será encaminhado às autoridades competentes.

O caso segue sob investigação para identificar possíveis envolvidos na operação ilegal e a rota utilizada para o transporte dos cigarros paraguaios.

